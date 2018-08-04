«Посягательство на неприкосновенность человека»: Римско-католическая церковь назвала смертную казнь недопустимой формой наказания

Фото: иллюстрация из интернета Римско-католическая церковь изменила свое учение и объявила смертную казнь недопустимой формой наказания вне зависимости от обстоятельств.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на Reuters.

В Ватикане заявили, что изменили катехизис, итог церковного учения, чтобы закрепить тотальное несогласие Папы Франциска со смертной казнью. Согласно новым положениям учения, «смертная казнь неприемлема, поскольку это является посягательством на неприкосновенность и достоинство человека».

Ожидается, что эти изменения могут спровоцировать жесткую оппозицию католиков в Соединенных Штатах и ​​других странах, где разрешена смертная казнь и где многие верующие ее поддерживают.

Издание отмечает, что католическая церковь на протяжении веков позволяла смертную казнь в отдельных случаях, однако эту позицию начал менять Папа Иоанн Павел II. Согласно данным правозащитников Amnesty International, в 2017 году 53 страны осудили заключенных к смертной казни. В то же время правозащитники утверждали, что количество смертных кар в мире уменьшилось.

Сообщалось, что 84% всех казней в 2017 году состоялись на Ближнем Востоке, в частности в Иране, Саудовской Аравии, Ираке и Пакистане. Также казнь, как форму наказания восстановили Бахрейн, Иордания, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. По данным ООН в 2017 году большинство смертных приговоров в мире приходится на четыре страны: Китай, Иран, Саудовская Аравия и Ирак.

В свою очередь Украина 18 сентября 2017 присоединились к Альянсу борьбы с торговлей орудиями пыток и исполнения смертной казни, инициированном Европейским союзом. А в Парламентской ассамблее Совета Европы назвали очередной смертный приговор в Беларуси бесчеловечным наказанием, неприемлемым в Европе.

Ранее сообщалось, что Папа римский Франциск в интервью итальянской газете La Repubblica сказал, что ада не существует.

Также напомним, что ранее в Ираке к повешению приговорили 16 гражданок Турции за причастность к ИГ.