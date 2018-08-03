Николаевцам должны более 110 миллионов гривен зарплаты, - Управление статистики

На сегодняшний день задолженность по зарплате перед жителями Николаева и области составила 110,8 миллионов гривен.

Об этом заявляют в пресс-службе Главного управления статистики в Николаевской области.

Сообщается, что задолженность по выплате заработной платы работникам в течение июня 2018 уменьшилась на 5,9 миллионов гривен (на 5%) и на 1 июля составила 110,8 миллионов гривен.

При чем, наибольший долг у экономически активных предприятий – 75,5% суммы долга, то есть 83,8 миллионов гривен. 20,1% (22,3 миллиона гривен) у предприятий-банкротов, а остальное у неактивных предприятий.

В среднем, активные предприятия не рассчитались с 1,9 тысячами работников – каждому их них не выплачено 43,8 тысяч гривен. Подавляющая часть суммы задолженности, накопленная на предприятиях Николаева (95,4%, или 80 миллионов гривен), а по видам экономической деятельности - в промышленности (85,6%, или 71,8 миллионов гривен).

Напомним, на государственном предприятии «Николаевский бронетанковый завод» два месяца не платят заработную плату.

31 июля стало известно, что директора государственного предприятия «Николаевский бронетанковый завод», которое входит в ГК «Укроборонпром», Николая Кистрина уволили с должности из-за задержки в выплате зарплат работникам предприятия.

Также сообщалось, что государственное предприятие «Укроборонпром» выплатило работникам ГП «Николаевский судостроительный завод» долг по заработным платам в размере 1,9 миллионов гривен.