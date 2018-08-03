В николаевском пабе «Ципа» разыгрывают ящик пива и угощают пивом и фирменными закусками

В пятницу, 3 августа 2018 года, отмечается международный день пива. В связи с этим в николаевском пабе «Ципа» разыгрывают ящик пива и угощают фирменными закусками.

Праздник пива - это ежегодный неофициальный праздник, проходящий в первую пятницу августа. Основатель — владелец бара Джесси Авшаломов, который выбрал начало августа в связи с летней погодой и отдалённостью от других пивных праздников.

Первый день пива состоялся в 2007 году в городе Санта-Круз, штат Калифорния, США. К 2011 году он превратился из местечкового фестиваля в международный праздник, отмечаемый в 138 городах 23 стран, к 2012 году праздник отмечался уже в 207 городах 50 стран на 5 континентах.

Декларируемые цели:

- Собираться с друзьями и наслаждаться вкусом пива.

- Поздравлять тех, кто ответственен за изготовление и подачу пива.

- Объединять мир под знаменем пива, отмечая этот день всеми нациями в один день.

В день праздника его участники угощают друг друга пивом, а также, в связи с «международностью» дня, угощаются пивом, сваренным по рецептам чужих культур. Кроме того, неотъемлемой частью этого фестиваля зачастую являются дегустация новых или редких сортов пива.

В честь праздника в первом николаевском пабе крафтового пива разыгрывают среди гостей ящик фирменного гуцульского пива. Для участия в розыгрыше нужно написать на обратно стороне счета свой номер телефона. Победителя определит сервис случайных цифр random.org.

Также сегодня в честь праздника каждого гостя, который сделает заказ, угощают дегустационным бокалом пива и фирменными жареными сухариками – «Хлібохрусти».

Также сегодня в Ципу приглашают фанатов украинского футбола на трансляцию матча «Динам-Киев» — «Шахтер».

Сегодня, в Ципе на кране:

Ципа Петрос Ципа Plombir Ципа Чорна гора Ципа Біла Ципа Самотня Ципа Золота Ципа Під Nравов Ципа 100 Ципа На Молоці Black Ella Ципа Квас

Дружеские пивоварни:

IIIO Sour IIIO Just APA

Напомним, на этой неделе в пабе Ципа появились новые Гуцульские пиццы и новое блюдо «Ципасы» – кукурузная лепешка с овощами и куриной грудкой.



Паб «Ципа» находится по адресу улица Соборная, 2В (двор кинотеатра «Родина»). Резерв столиков по телефону 073 026 2709.