В Корабельном районе соцслужбы проверили пять неблагополучных семей – одного представителя привлекут к админответственности

В Корабельном районе Николаев в пятницу, 3 августа с целью проверки жилищно-бытовых условий проживания и содержания детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах провели профилактический рейд «Дети улицы».

Об этом сообщает администрация района.

Во время рейда обследовано и проверено жилищно-бытовые условия проживания пятерых детей, которые по небрежности родителей находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

По результатам проведенных мероприятий составлены акты обследования жилищно-бытовых условий, с родителями проведены индивидуально-профилактические беседы об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и развитию детей.

«В отношении одного законного представителя направлено ходатайство о привлечении к административной ответственности по ст.184 КУоАП за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», - говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу, 27 апреля служба по делам детей Корабельного района с целью активизации работы по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей провела рейд «Дети улицы» - соцслужбы из неблагополучной семьи забрали четверых малолетних детей.