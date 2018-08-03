На Николаевщине мужчина нашел артиллерийский снаряд времен прошлых войн

В Новоодесском районе Николаевской области мужчина нашел артиллерийский снаряд.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Снаряд калибром 100 мм времен прошлых войн 34-летний мужчина обнаружил во время проведения полевых работ.

В пятницу, 3 августа, группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, путем контролируемого подрыва, уничтожила снаряд.

Ранее сообщалось, что в Николаеве работники водоканала откопали противотанковую мину.