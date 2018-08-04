В Киеве состоялась первая репетиция военного парада ко Дню Независимости

В Киеве на взлетной полосе авиазавода им. Антонова прошла первая репетиция военного парада, посвященного 27-й годовщине Независимости Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Наши военные начали подготовку к параду ко Дню Независимости Украины. На взлетной полосе Антонова состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГСЧС, ГНСУ и более двух десятков военный оркестров. Впервые в этом году на параде будет идти коробка женщин-военнослужащих», — написал глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что на военном параде ко Дню Независимости покажут 200 единиц техники.