«Важный шаг по практической реализации», – в Укравтодор направили госинвестпроект о строительстве объездной вокруг Николаева и расширении трассы М-14

В Укравтодор направили готовый государственный инвестиционный проект на масштабную реконструкцию дороги М-14/Е-58 на участке Одесса – Николаев – Херсон и надеются на скорейшее начало практической реализации проекта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода.

Как известно, в июне 2017 года Укравтодор подписал меморандум о сотрудничестве с китайской компанией CRBC (China Road and Bridge Corporation) в реализации проекта реконструкции дороги М-14/Е-58. Предусматривалось расширение трассы до 4 полос и создание объезда города Николаева. Общая протяженность дороги составит около 200 километров. Реконструкция позволит сократить время проезда, в частности, по дороге Николаев – Херсон до 30 минут, а на участке Одесса – Николаев до 1 часа и 10 минут.

«Сейчас мы сделали еще один важный шаг по практической реализации этого Меморандума – разработан соответствующий Государственный инвестиционный проект. Поэтому уверенно двигаемся дальше. Теперь открыты двери для финансирования, разработки проекта и выполнения работ», – написал Варивода.

Напомним, что в Николаеве 26 сентября 2017 года с визитом побывал замминистра инфраструктуры Виктор Довгань - по его словам, в Николаевской области планируют построить бетонную дорогу на Одессу и Херсон.