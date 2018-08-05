На Николаевщине при проверках перевозчиков пассажиров полиция насчитала 28 нарушений

С начала проверок перевозчиков пассажиров на Николаевщине осмотрели 779 транспортных средств и обнаружили 28 нарушений.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«С начала отработки правоохранителями осмотрено 779 транспортных средства, которые используются для предоставления услуг по перевозке пассажиров и выявлено 28 нарушений законодательства, допущенных водителями транспортных средств, которые задействованы для перевозки пассажиров, по которым составлены соответствующие административные материалы. Из них за управление транспортными средствами, которые используются для перевозки пассажиров, не прошедших обязательный технический контроль - 1, перевозка пассажиров сверх установленного количества - 6, нарушение правил остановки во время осуществления посадки (высадки) пассажиров и стоянки в местах массовых отправлений пассажиров - 3, отклонения от определенного маршрута движения, не заезд на автостанцию ​​- 3, другие нарушения ПДД – 15», – говорится в сообщении.

Полиция обращается к жителям Николаева и области с пониманием отнестись к отработкам и тем незначительным неудобствам, которые они могут нести для населения, ведь правоохранители работают ради безопасности граждан.

Как известно, после смертельных ДТП с участием пассажирского автотранспорта на Николаевщине и Житомирщине МВД обещало ужесточить контроль скорости и увеличить количество постов на дорогах.

Напомним, в Николаеве пресекли незаконную перевозку детей в Рыбаковку.