В Южной Африке трое слонов решили напиться воды из бассейна, напугав отдыхающих туристов

В Национальном парке Крюгера, расположенный в Южной Африке, трое слонов подошли максимально близко к людям, которые отдыхали в частных апартаментах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На видео видно, что пара отдыхала на шезлонгах у бассейна, когда к ним подошли трое слонов и начали пить воду из бассейна. Этот момент на видео сняла другая пара, которая в то время находилась напротив.

В сюжете отмечается, что слоны совсем не обращали внимание на туристов, но не смотря на это, отдыхающие были напуганы - «они втиснулись в спинки своих лежаков и даже боялись пошевелиться».

«Мы были невероятно удивлены тем, что увидели», – рассказывает очевидец, который снимал момент на видео.

Напомним, что возле станции «Академик Вернадский» в Антарктиде к украинским полярникам в гости заглянул огромный морской слон.