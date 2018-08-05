В Николаеве медики провели сложную операцию и вернули зрение 51-летнему мужчине – пациента уже выписали

«Для проведения операции были привлечены лучшие специалисты, ведь кроме тяжелой врожденной патологии, пациент имеет немало сопутствующих заболеваний. Проведение операции - необходимый шаг для снятия болевого синдрома и возвращения зрения - осложнялось сопутствующими заболеваниями. Именно поэтому бригада врачей из областной офтальмологической больницы, заведующая вторым микрохирургическим отделением Галина Диденко, доктор-ординатор Анна Сичко, медицинская сестра Ольга Куликова прибыла с необходимым оборудованием в областную клиническую больницу, которая предоставила своего анестезиолога-реаниматолога Эдуарда Старосека», — говорится в сообщении.

В облздраве отметили, что после операции, которая прошла успешно, пациента перевели в областную офтальмологическую больницу, где он получал медицинский надзор в послеоперационный период. На данный момент пациента уже выписали домой с последующим амбулаторным наблюдением.

Напомним, что в Николаеве врачи спасли беременную женщину, которой срочно нужно было сделать операцию на мозге, и ее новорожденного ребенка.