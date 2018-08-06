В Германии муха разрушила попытку мирового рекорда по домино

В Германии муха помешала установить мировой рекорд по падению рекордно длинной цепочки из мини-домино.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Der Spiegel.

Любители домино собрались для установления рекордов в городе Нидда у Франкфурта. В течение двух недель они формировали фигуры из 600 000 разноцветных косточек. Однако процесс падения цепочки мини-домино был запущен досрочно, когда к нему подлетела муха.

«Костяшки имеют размер ногтя маленького пальца. Муха раньше времени запустила цепную реакцию, после этого у нас не было времени, чтобы снова выстроить все костяшки», - рассказал о разрушенной попытке организатор Патрик Зиннер.

При этом участникам удалось установить другие рекорды, среди которых - самая длинная в Германии цепная реакция: 596 229 стандартных костяшек домино падали в течение 15 минут.

Напомним, что ранее в Калифорнии белка перегрызла электрический провод, в результате чего без света остались около 45 тысяч человек.