В США на аукцион выставили Библию, побывавшую на Луне

Миниатюрную Библию, побывавшую на Луне, продадут на аукцион в США. Священное Писание доставил на Луну экипаж корабля «Аполлон-14», совершивший 5 февраля 1971 года третью высадку на спутник Земли.

Об этом сообщает Униан.

Экземпляр Библии поместили в центр вензеля, представляющего собой лавровый венок, увенчанный крестом, в нижней части которого размещена надпись «Первая лунная Библия. Аполлон-14».

«По оценкам экспертов аукционного дома Nate D.Sanders Auctions, этот раритет может уйти с молотка минимум за $50 тысяч. Всего на борт космического корабля пилоты взяли около 300 экземпляров миниатюрных Библий, но из них всего две имеют следы подлинности – одна подписана космонавтом Эдгаром Митчеллом, а вторая – руководителем «Лиги молившихся за экипаж Аполлона-14», священником Джоном Стоутом», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее житель Новой Зеландии Эндрю Ланкастер на днях продал на местном онлайн-аукционе TradeMe коврик из кота. Изделие выполненно по образу ковра из шкур крупных диких животных.