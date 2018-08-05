У берегов Испании спасли почти 400 мигрантов

Возле берегов Испании в субботу, 4 августа, спасли почти 400 беженцев, которые пытались переправиться в страну из Марокко.

Об этом сообщили спасательные службы Испании, передает Reuters.

Согласно информации спасателей, за субботу в Гибралтарском проливе и море Альборан с 9 лодок сняли 395 человек. Позже с небольшой лодки было спасено ещё двое беженцев.

С начала 2018 года Испания уже зарегистрировала 21 тысячу беженцев - это больше, чем за весь 2017 год, сообщает Международная организация по миграции. До этого наиболее популярным маршрутом мигрантов была переправа из Ливии в Италию.

Напомним, что Германия примет 50 мигрантов, которые накануне спасли из деревянного судна в Средиземном море неподалеку от итальянского острова Лампедуза.