«Заходы сократились на 10%», – министр инфраструктуры Омелян заявил, что Россия создает убытки портам Бердянска и Мариуполя

Россия использует незаконно построенный Крымский мост и свои военно-морские силы в Азовском море, чтобы отбить желание у судовладельцев заходить в порты Мариуполя и Бердянска.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал телеканалу 112.

«Бердянск и Мариуполь испытывают определенные проблемы в связи с этим, однако ситуация в регионе стабильная, порты работают. Одновременно мы работаем с нашими партнерами, чтобы аналогичные санкции были введены против российских черноморских портов», - сообщил Омелян.

По его словам, сейчас прорабатываются различные сценарии противодействия России, вплоть до ограничения заходов в российские порты судов с европейской регистрацией - «из-за действий России заходы в порты Мариуполя и Бердянска сократились на 10%».

«Мы несем убытки в сотни миллионов гривен, но это прямые убытки. Если просчитать социально-экономический эффект, если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского пролива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки является в разы выше», - отметил министр.

Украина подготовила информацию об остановленных российской стороной судах и передаст ее европейским партнерам, добавил Омелян. "Время такого простоя судна - это несколько тысяч долларов. Российская сторона должна будет компенсировать все эти убытки", - подчеркнул он.

С конца апреля-начала мая Россия перебрасывает в Азовское море корабли ВМФ и задерживает иностранные суда, которые направляются в украинские порты.

Напомним, что в интернете наглядно показали блокаду Российской Федерацией украинских портов.