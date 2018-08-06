В Днепре несовершеннолетняя девушка родила тройню

В Днепре 17-летняя Виктория, жительница Верхнеднепровского района области, родила тройню.

Об этом сообщают Факты.

2 августа несовершеннолетняя девушка стала мамой троих девочек, которые появились на свет с помощью кесарева сечения. Известно, что новорожденные совсем крошечные - 1310 граммов, 960 и 820 граммов. Как рассказала мама роженицы, малыши подключены к аппаратам искуственной вентиляции легких.

- Дочка чувствует себя нормально, уже встает и ходит к деткам. Уже придумала дочкам имена: Мирослава, Доминика и Стефания. Сейчас малышек обследуют врачи. Чуть позже будем знать, какие понадобятся медикаменты. Мы надеемся, что все будет хорошо, - рассказала мама роженицы.

Любопытно, что для Верхнеднепровского района это первая тройня за последние 50 лет.

Напомним, во Львове 12-летняя девочка родила здорового ребенка.