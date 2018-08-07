Николаевский университет имени Орлика приглашает поступить в магистратуру без ВНО

По данным статистики, более 50% выпускников бакалаврата в 2018 году не смогли сдать ВНО для поступления в магистратуру. И это не удивительно. Ведь, если на 1 курс поступают, в основном, выпускники школ, то в магистратуру, чаще, специалисты со стажем и опытом работы. Поскольку, именно наличие диплома магистра, зачастую, является одним из условий дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Сдача ВНО для них (например, иностранного языка), является достаточно сложным испытанием.

Если в прошлом году ВНО требовалось только для поступления на юридические направления, то с нынешнего года его сдача является условием поступления на две трети магистерских специальностей. А реформирование высшей школы ведет к тому, что уже в следующем году магистерских специальностей, на которые можно будет поступить без сдачи ВНО, скорее всего, не останется.

И, как бы пафосно это не звучало, 2018 год дает последний шанс получить диплом магистра без сдачи ВНО.

Целый ряд магистратур, престижных и востребованных направлений, пока еще не требуют ВНО. В университете имени Пилипа Орлика это: Управление и администрирование, Информационные технологии, Охрана здоровья.

Специалисты университета разработали модели поступления в магистратуру в 2018 году для различных категорий абитуриентов.

Первая модель – поступление в магистратуру выпускников бакалаврата, по направлениям бакалаврских специальностей, которых ВНО не предусмотрено, это:

Управление и администрирование со специальностями: «учет и налогообложение»; «финансы, банковское дело и страхование»; «менеджмент»; «маркетинг»; «предпринимательство, торговля, биржевая деятельность»; «публичное управление и администрирование».

Информационные технологии со специальностями: «инженерия программного обеспечения»; «компьютерные науки и информационные технологии»; «компьютерная инженерия»; «системный анализ»; «кибер-безопасность».

Охрана здоровья со специальностями: «медсестринство»; «технологии медицинской диагностики и лечения»; «фармация»; «физическая реабилитация».

Специальность магистратуры здесь четко соответствует направлению подготовки, по которому абитуриент обучался на бакалаврате.

Вторая модель – поступление в магистратуру по направлению, специальность которого не является профильной по бакалаврату (то есть на основе любой специальности диплома бакалавра). Этот вариант подходит как тем, кто хочет получить магистерскую специальность, отличную от специальности бакалаврата, так и для тех, кому не удалось сдать ВНО.

Данная модель поступления абсолютно соответствует юридическим нормам высшей школы и, при этом, является наиболее выгодной для будущего магистра. Специалист, получивший образование в такой модели, более универсален и интересен работодателю. Например, бакалавр юрист, окончивший магистратуру по направлению «Управление и администрирование», будет более востребованным специалистом в области хозяйственного права и администрирования.

Для каждого направления магистерской подготовки специалисты университета разработали систему специализаций, с учетом профиля подготовки бакалаврата. В частности:

Информационные технологии: «защита баз данных в судебных и нотариальных системах»; «информационное обеспечение туризма»; «IT менеджмент в гостинично-ресторанном бизнесе»; «психология интернет-маркетинга»; «геоинформационные системы».

Управление и администрирование: «экономическая безопасность»; «экономика туризма и гостинично-ресторанного бизнеса»; «психология бизнеса и креативности»; «управление земельными ресурсами»; «правовое регулирование отношений собственности».

Охрана здоровья: «психологическая терапия и реабилитация»; «курортология и туризм»; «правовое обеспечение охраны здоровья»; «территориальные рекреационные комплексы».

В университете им.П.Орлика продолжается прием документов в магистратуру.

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДИПЛОМ МАГИСТРА БЕЗ СДАЧИ ВНО!

Более детальную информацию абитуриенты могут получить в приемной комиссии по адресу: г. Николаев, ул. Котельная, 2, или по телефону (0512) 55-07-36, ‎‎(050) 394-72-87, (0512) 59-30-01.