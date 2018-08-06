Женщина, которую в ноябре 2017 года в Николаеве сбил автомобиль, всё ещё находится в тяжелом состоянии, а её дочь уже учится ходить

Жительницу Николаева Владиславу Новикову, которую в ноябре 2017 года вместе с дочерью сбил «Hyundai» на пешеходном переходе, хотят направить на лечение заграницу, а девочка уже учится ходить.

Об этом сообщила Мила Юрченко на своей странице в Facebook.

Напомним, 30 ноября, в Николаеве в районе пересечения проспекта Мира и улицы 1-я Линия произошло ДТП с участием автомобиля «Hyundai» и пешеходов, в результате которого пострадала женщина и ее 3-летняя дочь.

По её словам, состояние Владиславы и сейчас остается тяжелым.

«Владислава после тяжелой черепно-мозговой травмы (переломы основания черепа, множественные переломы лицевого скелета, выбиты зубы, переломы голени) вышла из комы, но по прежнему находится в вегетативном состоянии,то-есть никак не реагирует, парализована. Сейчас предварительно установлено, что Влада не видит (потеряла зрение) - это как следствие тяжелой травмы головы , но надежда на восстановление клеток есть и мы верим! Приём измельченной пищи производится через зонд и она нуждается в постоянном уходе 24 часа в сутки», - написала Юрченко.

Однако несмотря на неутешительные прогнозы, женщина с дочкой живы и борются за выздоровление. Владиславе предстоят операции, однако пока что её организм может не перенести наркоз, поэтому необходимо сначала вывести её из вегетативного состояния.

«И несмотря на то, что травмы у девочек очень серьёзные и врачи боролись, чтобы жила, но, к сожалению, была огромная вероятность того, что могло все закончиться по другому. К сожалению, не все зависит от врачей и медицинских препаратов и никаких шансов и прогнозов утешительных не было, но наша Владка с Анечкой приятно удивили всех - они настоящие бойцы! Прежде всего врачи поддерживали жизненно-важные системы организма, за это хочется поблагодарить Александра Демьянова, всех врачей и медицинских работников БСМП», - отмечает женщина.

В конце мая Владиславу выписали из больницы домой, а позднее женщина прошла курс частной мануальной терапии. Родные обеспечивают ей особый уход, питание ищут специалистов, которые помогут ей вылечиться.

«Не обошлось и без предложения уникального дорогостоящего лечения чудо-доктора, от которого пришлось отговорить и переубедить родственников. Их понять можно, ведь они хватаются за каждую соломинку и готовы на всё, поэтому другие не совсем порядочные люди пытаются не только воспользоваться, но и поживиться на чужом горе. Благо Всевышний не оставляет их одних и они принимают правильное решение, ограждаясь от всяческих мошеннических действий», - говорится в сообщении.

Помимо этого, Юрченко обратилась к матери Карины Драгомировой, которая проконсультировала их по питанию, реабилитации и поиску реабилитационного кресла и клиники в Германии. «Вика лично связывалась с мамой Влады, рассматривали возможность вывезти девчонок за границу. Вике удалось уговорить, но мама Влады уже морально и физически истощена. Она вынуждена была уйти с работы, так как Влада нуждается в постоянном уходе и физически мама Влады устала. Виктория взяла на себя ответственность и проконсультировалась с медицинским переводчиком в Германии, далее ряд трудностей к которым мы в принципе были готовы: получить консультацию, заключения, рекомендацию у докторов и только с этим можно уже было бы обращаться в клиники и реабилитационные центры для получения счёта, но это все также стоит не малых денег и только переводчик за это берёт примерно 300 евро и 200-300 (примерно) стоит приём профессора в той сфере», - отмечает она. «Давайте быть реалистами! Нахождение в реабилитационной клинике в Германии в сутки обходится 600 евро и понятно, что на полугодовалый курс таких денег взять негде, а МОЗ не окажет помощь в реабилитации. Рассматривали экономичные варианты с наймом квартиры/общежития, чтобы уменьшить сумму реабилитации. Родные Влады также параллельно вели поиски и нашли реабилитационную клинику в Трускавце (Мудричи) с которой связались и Владу согласились принять на предварительный двухнедельный курс. День прибывания в клинике обошёлся бы в 5 800 гривен в день, то есть эти средства реально есть с собранных еще в первые дни. Далее новые задачи и решение-консультации и разрешение докторов, поиск транспортировки и прочее», - пишет Юрченко. Также Юрченко отметила, что врач Дмитрий Бачинский и начальник управления здравоохранения ОГА Павел Георгиев помогли и Владиславу положили в областную больницу. «И все уже мысленно готовы были к выезду, но вновь препятствия. Оказалось, что из-за тромбоза вен, который появился на ноге Влады, о выезде пока и речи быть не может - строго противопоказан. Влада на данный период находится в хороших условиях, на обследовании и под пристальным вниманием высококвалифицированных врачей, получает должное лечении в Николаевской областной Больнице», - пишет женщина.