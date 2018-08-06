Подсчет собак и ОСВ: Представительницы «4-х лап» и львовского КП рассказали о своем варианте решения проблемы с бездомными собаками в Николаеве

Сотрудница международной компании «Четыре лапы» и директор львовского коммунального предприятия «ЛЕВ» рассказали о своем видении решения проблемы бездомных собак в Николаеве.

Об этом шла речь на брифине в понедельник, 6 августа, в Николаевском городском совете, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В Николаев, кроме сотрудницы «Четырех лап» Александры Лисчищиной и директора КП Оксаны Кошак приехали еще шесть человек – 2 ловца, 2 ветеринара, администратор и смотритель по уходу за постоперационными животными. По словам Оксаны Кошак, подобная проблема была и во Львове. Единственное, что оказалось эффективным – это планомерная стерилизация всех собак. В итоге, на сегодняшний день во Львове насчитывают чуть более четырехсот собак. Их количество постоянно контролируется. В Николаеве, в первую очередь, предлагают посчитать количество собак, чтоб понимать, от какой цифры отталкиваться. Сделать правильный подсчет, как утверждает Оксана Кошак, поможет приложение Animal-id.

— Любой волонтер выбирает удобный для себя сектор, например, возле дома или работы, утром с 7 до 9 часов фотографирует собак. Перед этим на телефон устанавливается мобильное приложение, в которое в 7 утра вам приходит логин и пароль для запуска, только тогда его можно запустить. Время активации действительно до 9 часов утра. Если вы уходите за границы вашего сектора, то мобильное приложение прекращает фиксацию, чтоб не было пересечений и дважды не фотографировались одни и те же животные. Это приложение разработало Animal-id, это независимая вещь, на нее никто не имеет влияния. Один сектор может взять только один человек, - утверждает Оксана Кошак.

В то же время, единственным выходом по уменьшению поголовья сотрудники организации видят только стерилизацию. По словам Оксаны Кошак, оставлять собак на КП «Центр защиты животных» нет смысла, от этого их количество не уменьшится, поскольку люди будут продолжать выбрасывать собак на улицы. Как утверждают сотрудники организации, в этом направлении нужно вести параллельную работу, как по части стерилизации, так и с самими горожанами.

Оксана Кошак привела в пример схему, которая работает во Львове – если жителя города укусила собака, он должен обратиться на КП, сотрудники которого поймают эту собаку и кинолог, работающий на предприятии проведет с ней работу. Если окажется, кто собака агрессивная и корректировки в ее поведении сделать невозможно, собаку предлагают забрать волонтерам для охраны предприятий, либо под свою ответственность. Если никто из волонтеров не откликнулся, животное усыпляют. Оксана Кошак добавила, что, если выловить и убить всех собак в городе, через несколько месяцев на улице появятся новые собаки.

— Будем сотрудничать с волонтерскими организациями, которые знают местонахождение собак. Мы будем выезжать и отлавливать, стерилизовать в мобильной клинике, а потом выпускать. Собаки получат вакцины от бешенства и бирки на ухо. Это голубая бирка с номером, каждое животное будет идентифицировано, эту базу данных передадут на баланс города, коммунального предприятия и зоозащитным организациям, - рассказала Александра Лисчишина.

В свою очередь, Александр Сенкевич отметил, что представит и свою – четвертую программу, которая будет полностью скопирована со львовской программы. Сотрудники организации планируют посчитать всех собак с 8 по 10 августа. После этого начнется стерилизация животных.

Напомним, жительница Николаева заявила, что во дворе дома, где она живет, в ночь с 1 на 2 августа двое неизвестных забили собаку насмерть куском арматуры.