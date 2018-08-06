Освобожденный из российской колонии политзаключенный Костенко вернулся в Украину

Освобожденный из российской колонии украинец Александр Костенко пересек границу РФ и уже вечером приедет в Киев.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook..

«Как сообщили меня госсекретарь МИДа Заяц и наши консулы, Александр Костенко вместе с нашими дипломатами пересекли российско-украинскую границу. Планируется, что вечером они будут в Киеве», - написала она.

Геращенко также отметила, что во второй половине дня в МИД состоится брифинг, на котором дипломаты расскажут обо всех усилиях представителей власти и дипломатического корпуса по защите украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

«Украинская сторона и в дальнейшем будет делать все для поддержки наших незаконно заключенных в РФ граждан, независимо от их взглядов, убеждений, или возможных вопросов к ним со стороны украинских правоохранительных органов. Наша задача - освободить, помочь, защитить права, добиваться консульского доступа. Все остальные вопросы- в другие органы и структуры», - подчеркнула Геращенко.

Напомним, 3 августа Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

Как известно, 5 февраля 2015 года Костенко был похищен у дверей собственного подъезда в Симферополе. Его заставили написать явку с повинной с признанием, что он, находясь в Киеве на Майдане, 18 февраля 2014 года якобы бросил в сотрудника Беркута камень. По этому обвинению Костенко был осужден на 4 года 2 месяца, апелляция учла наличие малолетнего ребенка и сократила срок до 3 лет 11 месяцев, а после кассации срок сокращен до 3 лет 6 месяцев.