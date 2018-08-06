«Легализовать имеющиеся и запретить ввоз»: В Нацполиции предложили свой способ решения проблемы авто на еврономерах

Автомобили на иностранной регистрации, которые уже ввезены в Украину, нужно легализовать, а затем полностью запретить подобную практику покупки машин.

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киев Андрей Крищенко, пишет lb.ua.

Он отметил, что проблему еврономеров в Украине обязательно нужно решить. Но в этом случае необходимо легализовать все ввезенные машины и установить для этого определенную сумму, а затем запретить их ввоз.

- Нужно принимать жесткое законодательство. Даже просто убирать их с улиц. Я вообще не понимаю: в суверенном государстве существует целый пласт автомобилей с непонятными номерами! Да, есть дипломаты - у них официальная регистрация, есть транзитные машины, которые приехали и уехали. Но практику ввоза таких автомобилей нужно запретить. Легализовать все что есть за какие-то деньги и запретить, - указал начальник полиции Киева.

Как известно, 13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто.

Проект закона № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.

Законопроект №8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В частности, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Кроме того, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.