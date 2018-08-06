Управляющая компания «Місто для людей» заявила, что информация о незаконности ее победы в Запорожье недостоверна

В компании «Місто для людей» заявили, что суд высшей инстанции отменил решение районного суда, которым победа компании в конкурсе в Запорожье признана незаконной.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как известно, николаевский адвокат на своей странице в соцсети написал, что суд Запорожской области признал незаконной победу ООО «Місто для людей - Запоріжжя» в конкурсе по управляющим компаниям. По его словам, в настоящее время проводится досудебное следствие по факту совершения должностными лицами уголовного преступления.

«Да, действительно некий гражданин Гришин Ярослав Владимирович в октябре 2017 года обращался в суд города Запорожья с иском о признании незаконным победу в конкурсе «Місто для людей Запоріжжя» и выиграл данный процесс, но наша компания подала и выиграла аппеляцию и дело в Верховном суде», - сообщил Нериус Шараускас.

Также Шараускас добавил, что остальные иски на данный момент находятся на рассмотрении.

«Другие иски касательно конкурса управляющих компаний находятся на стадии судебного рассмотрения и не имеют решений даже в судах первых инстанций, поэтому подобные статьи - это всего лишь громкие заголовки», - сообщил Шараускас.

Как отметили, в компании, «Місто для людей» работает исключительно в правовом поле и соблюдает все процедуры участия в конкурсах.

«Поскольку качество услуг для компании на первом месте, подобные случаи скорее исключения из правил и работа с недобросовестными организациями очень быстро прекращается», - добавили в пресс-службе.

Напомним, что победу в конкурсе на обслуживание многоэтажек по двум района Николаева и микрорайону Соляные одержала фирма «Місто для людей - Миколаїв».

Ранее сообщалось, что Николаевский городской совет оспорит в суде договоры о предоставлении услуг по управлению многоквартирными домами. Эти договоры заключил департамент ЖКХ горсовета с фирмой «Місто для людей – Миколаїв».