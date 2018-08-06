Глава Николаевского облсовета предложила Гройсману рассмотреть вопрос о передаче здания ж/д вокзала в собственность области

В понедельник, 06 августа, в Николаевском областном совете состоялось заседание рабочей группы по изучению ситуации, сложившейся вокруг железнодорожного вокзала Николаев-Пассажирский.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского облсовета.

Глава областного совета Виктория Москаленко обратилась с официальным письмом к исполняющему обязанности председателя правления ЧАО «Укрзалізниця» Евгению Кравцову с предложением определить дату встречи с депутатами областного совета с целью обсуждения ситуации относительно реконструкции железнодорожного вокзала Николаев-Пассажирский.

Также отмечается, что 2 августа в помещении ПАО «Укрзалізниця» состоялось совместное совещание с участием руководства «Укрзалізниці» и представителей областного и городского советов с целью обсуждения вопроса реконструкции железнодорожного вокзала Николаев-Пассажирский, в частности: корректировка проекта работ по реконструкции фасада, вопрос о необходимости продолжения первой платформы для возможности приема поездов с количеством вагонов больше 20, а также строительства новой и реконструкции старой уборной. По результатам поездки решено в первую очередь внести изменения в проект с учетом требований законодательства и предложений от Совета архитекторов.

«Во исполнение поручений семнадцатой внеочередной сессии областного совета распоряжением председателя областного совета от 20 декабря 2017 № 294-р была создана рабочая группа по изучению ситуации, сложившейся вокруг железнодорожного вокзала Николаев-Пассажирский. На заседаниях поднимались вопросы для общества Николаева и всей Николаевской области относительно функционирования и реконструкции железнодорожного вокзала», - говорится в сообщении.

Кроме того, глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко обратилась к Премьер-Министру Украины Гройсману с предложением о принятии в коммунальную собственность здания облсовета.

«Просим Вас способствовать решению вопроса касательно выделения 89 миллионов гривен на проведение реконструкции железнодорожного вокзала Николаев-Пассажирский в этом году. Также сообщаем, что Николаевский областной совет готов рассмотреть вопрос о принятии железнодорожного вокзала Николаев-Пассажирский в областную коммунальную собственность с целью его дальнейшего надлежащего содержания», – говорится в обращении.

Напомним, ранее и.о. мэра и секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова высказала недовольство по поводу эскиза реконструкции Привокзальной площади в городе Николаеве и считает, что в нем нет оригинальности и единой концепции.

Также ранее сообщалось, что главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что руководство Николаевского железнодорожного вокзала не собирается согласовывать и переделывать проект его реконструкции, а также не предоставило необходимую документацию.

Ранее глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предложил вместо реконструкции здания железнодорожного вокзала Николаева полностью его снести и построить новое «открытое здание европейского уровня».

Как известно, разговоры о реконструкции здания николаевского жд вокзала ведется еще с 2010 года. В частности Константин Ефименко, занимающий тогда должность министра транспорта, пребывая с рабочим визитом в Николаеве сообщил журналистам, что Одесская железная дорога уже приступила к проведению работ по реконструкции николаевского железнодорожного вокзала. Тогда Ефименко обещал, что вокзал «Николаев» будет готов к 2011 году и станет «комфортным и удобным для пассажиров».

В 2011 году, представители Одесской железной дороги заверяли власть области в том, что финансированием 2012-го года предусматривается реконструкция Николаевского железнодорожного вокзала.

Напомним, летом 2015 года экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков сообщил, что осенью будет проведена реконструкция николаевского железнодоржного вокзала. На ремонт предусмотрели 9 миллионов гривен. 29 декабря 2015 года Вадим Мериков совместно с бывшим первым заместителем Николаем Романчуком, главой облсовета Викторией Москаленко и нардепами Тарасом Креминем и Александром Жолобецким торжественно открыли часть первой очереди реконструкции железнодорожного вокзала и отремонтированную платформу, пообещав, что к 2017 году вокзал будет полностью реконструирован.