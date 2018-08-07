«Все не влезли»: В Одессе таксист разместил пассажиров в багажнике

В Одессе таксист усадил своих пассажиров в багажник, поскольку те уже не вмещались в салон.

Видео инцидента опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Александра Швец.

Сообщается, что в одной машине захотели ехать сразу семь человек и водитель при этом «нашел решение».

По информации журналистов, данным событием уже заинтересовались местные правоохранительные органы. В комментариях под публикацией начальник управления патрульной полиции в Одесской области Юрий Рыбак попросил автора данного видеоролика указать дату и время, когда произошел инцидент.

Также сообщается, что водителя могут оштрафовать согласно действующему законодательству за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, что ранее киевлянин устроился работать таксистом и продал служебный автомобиль за 800 долларов