В Германии пара пожилых сбежала из дома престарелых – полиция их нашла ночью на рок-фестивале

В Германии пара пожилых людей сбежала из дома престарелых на один из самых больших в Европе рок-фестивалей Wacken Open Air.

Об этом сообщает The Independent.

Wacken Open Air, который проходит в городе Вакен, в этом году состоялся 2-4 августа. Среди исполнителей, которые в этом году выступали на фестивале - Judas Priest, Danzig, Red Hot Chili Peppers и In Flames.

Персонал дома престарелых связался с полицией после того, как узнал об исчезновении двух старушек. В результате, пару нашли в 3 ночи на фестивале в состоянии, которое в полиции охарактеризовали как «дезориентированное и потрясенное».

«Им явно понравился рок-фестиваль. После того как полиция нашла их дом престарелых быстро организовал их возвращение домой», - сообщили в полиции, отметив, что пенсионеры не слишком хотели возвращаться домой.

Напомним, что ранее В Норвегии 92-летняя женщина сбежала из дома престарелых к своему бойфренду в Швецию