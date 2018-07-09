«Бездомные» музыканты, «Искра» и молодежь – как в Николаеве культуру продвигают

Ни для кого не секрет, что в Николаеве с культурой плоховато. Откровенно говоря, сходить элементарно некуда – при желании за неделю можно пройтись по всем интересным заведениям, посетить театры, музеи, сходить в кино и в ночной клуб. Все. На этом досуг для николаевцев и гостей города заканчивается. А то, что осталось, особо развивать никто не хочет. Яркий тому пример – областная филармония. Несколько коллективов, ведущие солисты и целый камерный оркестр – все это знают лишь «посвященные» в музыкальную среду города николаевцы. А почему?

Давайте разбираться. Раньше филармония занимала здание на улице Маршала Василевского. Музыканты заселились туда тогда, когда здание уже было аварийным, поэтому предполагалось, что помещение станет временным убежищем. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому музыканты «прожили» там около тридцати трех лет. Да, это то самое здание, где, сколько я себя помню (а это уже два десяточка), по фасаду идут трещины. А потом в нескольких кабинетах упало несколько балок, дело запахло «жареным».





В период скитания николаевских музыкантов, власть начала «активный» поиск подходящего здания. Филармонистам хотели отдать Дом офицеров флота, в честь чего историческое здание даже решили отремонтировать за 73 миллиона гривен. Но что-то пошло не так, да и земля под ДОФом принадлежит Министерству обороны... Сложно, долго, накладно, а думать, как решить вопрос, понятное дело, не хочется. В итоге музыканты на какое-то время переселились в Дом культуры Николаевского железнодорожного техникума. Параллельно с этим продолжала муссироваться идея с заброшенным кинотеатром «Искра». Еще в 2012-м году губернатор Николай Круглов предложил передать «Искру» филармонии. Планировалось снести здание и возвести на его месте новое. Как это у нас принято, на проект новой филармонии потратили около 700 тысяч гривен, потом заявили, что на строительство филармонии нужно 40 миллионов, но вопрос где-то завис. А тем временем, заброшенное здание кинотеатра плотно «уселось» на баланс филармонии, которую едва ли можно назвать доходным предприятием.

На самом деле, «Искра» когда-то была в городской собственности. В 2012-м году, когда Николаевом руководил Владимир Чайка, облсовет попросил у городских депутатов отдать «Искру» к ним на баланс. Для чего? Как раз для филармонии. По прошествии шести лет вопрос со скитающимися музыкантами так и не решился, поэтому, по инициативе некоторых предприимчивых чиновников горсовета, мэр Николаева Александр Сенкевич письмом попросил отдать им «Искру» на баланс, чего, кстати недостаточно. Это целая процедура – сначала депутаты на сессии должны проголосовать за готовность принять, а потом «область» должна проголосовать, чтоб отдать.

Спрашивается – зачем городу, с его вечными проблемами с распределением бюджета, нужна «заброшка», которую уже, по-моему, надо просто снести? Есть лишние деньги? Или у кого-то есть интерес? А ведь в городской собственности есть масса заброшенных зданий, которые можно привести в порядок. Возьмем хотя бы недострой в микрорайоне Намыв, или печально известное здание на 3-й Слободской, который все никак не отдадут николаевской Могилянке.

Но, задавшись вопросом, почему именно «Искра», я пообщалась со многими людьми, как в областном, так и в городском совете и узнала один любопытный факт – как оказалось, инициатором движений по возвращению «Искры» стал директор «Агентства развития Николаева», экс-регионал Виталий Воронов. Ряд людей подтвердили, что именно он вел переговоры с главами фракций облсовета и просил их занять позицию, что «Искру» срочно нужно передать городу. И, как утверждают в мэрии, именно Воронов подсунул мэру письмо о передаче кинотеатра. По словам собеседников, Виталий Павлович собирается сделать в бывшем кинотеатре ни много, ни мало Дом творчества молодежи Заводского района. И даже аргументы приводит – большой микрорайон, много детей и отсутствие места для молодежи.

Судя по всему, Виталий Воронов находится в активном поиске себя в структуре николаевской городской власти. Это и не удивительно, потому что за последние несколько лет он оказался не у дел и вероятно скучает за веселыми временами, когда город находился под контролем «Партии Регионов». Здесь невольно вспоминаются достижения Виталия Павловича. Чтоб было понятно, Воронов не впервые продвигает идею Дома молодежи. Когда-то он активно лоббировал идентичный проект в Ленинском районе. Официально с идеей реконструкции ДК «Молодежный» выступали еще в июне 2012 года Артем Ильюк, который на тот момент возглавлял фракцию «Партии регионов», его однопартиец Николай Жук и Игорь Дятлов, будучи еще главой облсовета.

Тогда же был разработан проект реконструкции, кстати, в объемной модели (красиво-то, а), который надеялись реализовать до 2015-го года, но, цитирую: «Все будет зависеть от итогов выборов». Деньги на проект были потрачены, а реализация так и не произошла. Никогда такого не было, и вот опять.

А в 2015-м году Воронов приватизировал здание по адресу Малая Морская,1. Ну как он, по документам здание числится за молодежной общественной организацией «Николаевский молодежный центр». Основателем организации является как раз Виталий Воронов, а руководит ею его сестра.

Организация брала в аренду здание у городского совета с конца 2012 года. Потом там сделали ремонт на 60 тысяч и подумали, что это служит достаточным основанием для того, чтоб требовать у города отдать здание в собственность организации. В январе 2015 года люди, работающие в центре волонтеров, выходили под горсовет на акции протеста, с требованием не дать возможности организации Воронова приватизировать помещение. К этим людям, кстати, тоже масса вопросов, но это не отменяет то, что здание перестало быть городской собственностью, как и многие другие за время господства «Партии регионов». Люди кричали, митинговали, но, как известно, протестующие в нашей стране мало на что влияют, если не выгодны. Поэтому, уже в ноябре 2015 года Виталию Воронову дали добро на приватизацию здания. Большое по квадратуре помещение в историческом центре города отдали за каких-то 400 тысяч гривен. Справедливости ради надо добавить, что в июле 2016 года Центральный суд все же открыл дело о незаконной приватизации, но уже в январе 18-го полиция закрыла дело. Все законно. Просто человек, ой, простите, молодежная организация, владеет зданием в центре Николаева.

А теперь вопрос – вы помните какие-то последние ну хотя бы три громких инициативы от ГО «Николаевский молодежный центр»? И я нет. Это учитывая тот факт, что организация продолжает работу. Кстати, Воронов является директором еще одной организации – Николаевской областной молодежной общественной организации «Центр молодежных инициатив». Безумных празднеств, креатива и потока молодежи, желающей занять плотные ряды у Воронова на поруках я тоже не заметила.

Несмотря на то, что у чиновника есть истории с украденным у города помещением в самом центре центра города и с нереализованным проектом, теперь Виталий Павлович хочет «Искру». Ни на что не намекаю, но, учитывая прошлый опыт, задаюсь вопросом – а кто даст гарантию, что на месте «Искры» все же появится Дом творчества молодежи Заводского района, учитывая, что двигателем этого процесса является Воронов?

А новый молодежный центр будет вот прям молодежный-молодежный? Ну, потому что два центра у Виталия Павловича уже есть. Может, получив «Искру», человек, которым движет идея молодежного развития, доведет появившуюся еще очень давно мысль до логического конца и развернет свою деятельность на полную? Может наш город все же твердо закрепит за собой звание ну самого молодежного центра, колыбели креатива и свежих взглядов юных николаевцев? Не знаю, но искренне надеюсь.

Потому что на самом деле, создание в городе платформы, где молодежь, студенты могут обмениваться опытом, творить, выдвигать свои идеи и развиваться – это по-настоящему круто. А, главное, в мире это уже давно НОРМАЛЬНО. К молодым прислушиваются, им в этом мире дальше жить, поэтому часто они лучше понимают, что этому миру необходимо. Например, в Германии есть несколько «креативных хабов» - Frappant, Kreativ Gesellschaft, сеть Baden-Wuttemberg. Это платформы, занимающиеся воплощением идей. Звучит, да?

У каждой своя сфера – кто-то классно разбирается в экономике и предлагает, как можно улучшить определенные секторы, кто-то знает, как устроить грандиозных масштабов фестиваль. Молодежь со всего мира съезжается, чтоб вобрать в себя международный опыт, поделиться своим и, будучи дома, внедрять,внедрять. Зачем далеко ходить? Подобный центр есть и в Киеве.

Ребята занимаются образовательными проектами, оказывают юридическую помощь, реализуют идеи. На сайте центра сказано, что на сегодняшний день там зарегистрировано 30 тысяч участников. Это, по сути, двигатель. И было бы по-настоящему классно, если бы у нас появилось нечто подобное, особенно учитывая тот факт, что николаевская молодежь по части креатива не отстает, а очень даже преуспевает. Но платформы для реализации нет. Вот так и выходит – центры есть, а на выходе ноль.

Что же касается судьбы филармонии, то сегодня музыканты обосновались в ДК «Строителей». Тут тоже все далеко неоднозначно. Это красивое, но уже очень старое (что для Николаева не ново) историческое здание, которое нуждается в реконструкции. Известно, что один из заместителей главы Николаевской ОГА Евгений Шевченко и замглавы облсовета Андрей Кротов ходили в ДК и общались с владельцем здания. Областное руководство хотело выкупить помещение для филармонии.

Мужчину, с которым вели переговоры, зовут Константин Перстеньков и, судя по всему, человек он предприимчивый. Перстеньков является главой правления фирмы ЧАО «Строительная фирма «Николаевстрой»», которая владеет помещением Дома культуры. Она зарегистрирована по адресу Рабочая, 2А – это офисное здание, неподалеку от ДК. По этому адресу зарегистрировано 67 (!) субъектов, из которых Перстеньков руководит девятнадцатью.

Все это законно, но количество компаний вызывают удивление. Так вот именно Перстеньков запросил цену для здания ДК в 25 миллионов гривен. По словам директора филармонии Александра Добровольского, взамен Перстеньков пообещал сделать косметический ремонт в здании. Директор, кстати, признался, что Перстеньков и сейчас делает ремонт в здании – мол, и для музыкантов хорошо, и может продать выгоднее получится. Но ОГА не торопится, вопрос висит. А филармония продолжает работать в плохоотапливаемом помещении со старой системой трубопровода. В разговоре со мной Александр Добровольский вспомнил, как уже очень давно администрация филармонии предлагает продать «Искру», продать здание на маршала Василевского и купить музыкантам что-нибудь новое, ну или хотя бы внести вырученную сумму, как часть платы за ДК. Но зачем так просто, если можно навариться на проектах, не так ли? А пока в ОГА рассматривают вопрос покупки ДК, здание дорожает.

Возвращаясь к началу, я хочу признаться, что мне обидно. У нас в городе много всего замечательного, но самое лучшее – это человеческий ресурс. У нас умные, прогрессивные парни и девушки, у нас талантливые певцы, танцоры и музыканты. А еще более прогрессивные у нас чиновники и депутаты, которые под благим предлогом продолжают навариваться. Но ведь на самом деле, если захотеть, то можно спокойно сделать наш город культурным центром Украины. Если захотеть. Однако у нас, по всей видимости, хотят чего-то другого. А если добиться этого «другого» сложно, то лучше забить. Я не спорю, что в других городах так же, но мы ведь здесь живем, правда?