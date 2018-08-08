Море впечатлений и эмоций: «День Нептуна» отпраздновали в Яхт-клубе Корабельного района в партнёрстве с «Ника-Тера»

В воскресенье, 5 августа, в николаевском яхт-клубе отпраздновали «День Нептуна».

Об этом сообщает пресс-центр ООО «МСП Ника-Тера».

Древний праздник «День Нептуна» по традиции отмечают в самый разгар лета, поэтому 5 августа в Яхт-клубе Корабельного района Николаева состоялось яркое событие с участием сказочных персонажей подводного мира. Одними из партнёров морского праздника выступил «Морской специализированный порт НИКА-ТЕРА» и администрация Корабельного района.

Шуточные конкурсы, весёлые задания, вкусные призы, обливание водой, запуск мыльных пузырей и много другого запомнятся маленьким жителям Корабельного района надолго. Среди участников можно было встретить и детей, которые пришли вместе со своими родителями - сотрудниками «МСП Ника-Тера», и юных спортсменов, которые тренируются в спортивных школах района.

«Нам очень приятно в такой солнечный день поздравить наших чемпионов по гребле, боксу, гандболу и другим видам спорта, - поделилась директор КДЮСШ «ОЛИМП» Светлана Капур. – На протяжении целого года ребята трудились не покладая рук, за что благодарю лично каждого, а также их родителей и тренеров, без которых не было бы таких высоких результатов. Отдельная благодарность нашим старым друзьям - коллективу морского спецпорта «НИКА-ТЕРА», без которых не было бы сегодня так ярко и весело детворе», - добавила Светлана.

Главным гвоздём программы стал сам Нептун со своей свитой – русалками и чертом. Детвора вместе с кикиморами проходили много весёлых испытаний, вспоминая разные языки мира, показывали свои спортивные и творческие навыки, чтобы вскоре встретить морского царя. Эффектное появление Нептуна на яхте понравилось и детям, и взрослым. С улыбками встретили гостей и отправились на новые задания, чтобы отыскать жемчужину, которая исполняет загаданные желания. В конце концов, совместными усилиями, пройдя все интересные испытания, жемчужина отыскалась.

«Дети – супер, они очень активные и подвижные, несмотря на жаркую погоду. Мы завлекли играми, в которые можно играть только на улице, поэтому внимание детей было стопроцентное, - рассказала профессиональный аниматор Светлана Ксенжик. – Дети с удовольствием взрывали водные бомбочки, обливались, шумели, прыгали, ели вкусняшки. Поэтому спасибо «Ника-Тере» за то, что они для деток организовывают такие праздники. Это очень круто!».

«Морской специализированный порт Ника-Тера» уже не первый раз проводит детские праздники и постоянно выступает партнёром развлекательных, спортивных, образовательных мероприятий для детей и молодёжи Корабельного района и всего города Николаева.

«Наша социальная политика в первую очередь направлена на развитие детей. Поддержка мероприятий спортивного и образовательного характера на открытом воздухе тому подтверждение, - отметил первый заместитель начальника «МСП Ника-Тера» Анатолий Дворник. – От лица нашего коллектива хотим также поздравить юных чемпионов детской спортивной школы с новыми победами и достижениями, а также пожелать им успехов и вдохновения на новые высоты».

Напомним, что ранее в Корабельном районе Николаева организовали настоящие народные гуляния на Ивана Купала.