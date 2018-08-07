В Днепре патрульные вместе с прохожими до приезда медиков спасали мужчину, у которого на улице остановилось сердце

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В Днепре сотрудники патрульной полиции вместе с прохожими спасали мужчину, у которого остановилось сердце.

Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Гена Литовченко.

«Экипаж ПП совместно с прохожими качали парня до приезда скорой помощи (~35 мин) и к приезду реанимации ещё ~10 мин. В итоге совместными усилиями парень лет 35 задышал», – написал он.

Напомним, что в Николаеве патрульные полицейские оказали помощь мужчине, который лежал на остановке общественного транспорта без признаков жизни. А позже один из патрульных, который принимал участие в спасении, подробно рассказал, как все было.

Виолетта Чех

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русскийобщество