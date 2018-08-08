Николаевская Госпогранслужба объявила дополнительный набор на должности инспекторов

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Государственная пограничная служба Украины объявляет дополнительный набор для комплектования должностей инспекторов пограничной службы для подразделений охраны государственной границы.

Об этом идет речь в сообщении Госслужбы.

Требования к кандидатам:

- возраст от 18;

- образование от полного общего среднего;

- пригодность по состоянию здоровья к службе;

- хорошее физическое развитие;

- организованность, ответственность;

- активное участие в пропаганде здорового образа жизни;

- знание Конституции Украины.

Мы предлагаем:

- стабильную и престижную работу;

- достойный уровень денежного обеспечения;

- социальная защита и обеспечение;

- качественное медицинское обслуживание;

- совершенствование профессионального уровня.

Желающие принять участие в конкурсе на должности в пограничной службе могут обратиться по телефону 0962398005 или по адресу: г. Николаев, ул. Космонавтов 1Д.

Напомним, что в Николаеве продолжается набор в патрульную полицию.

Виолетта Чех

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