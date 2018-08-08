Николаевская Госпогранслужба объявила дополнительный набор на должности инспекторов

Государственная пограничная служба Украины объявляет дополнительный набор для комплектования должностей инспекторов пограничной службы для подразделений охраны государственной границы.
Об этом идет речь в сообщении Госслужбы.
Требования к кандидатам:
- возраст от 18;
- образование от полного общего среднего;
- пригодность по состоянию здоровья к службе;
- хорошее физическое развитие;
- организованность, ответственность;
- активное участие в пропаганде здорового образа жизни;
- знание Конституции Украины.
Мы предлагаем:
- стабильную и престижную работу;
- достойный уровень денежного обеспечения;
- социальная защита и обеспечение;
- качественное медицинское обслуживание;
- совершенствование профессионального уровня.
Желающие принять участие в конкурсе на должности в пограничной службе могут обратиться по телефону 0962398005 или по адресу: г. Николаев, ул. Космонавтов 1Д.
Напомним, что в Николаеве продолжается набор в патрульную полицию.