Николаевская Госпогранслужба объявила дополнительный набор на должности инспекторов

Государственная пограничная служба Украины объявляет дополнительный набор для комплектования должностей инспекторов пограничной службы для подразделений охраны государственной границы.

Об этом идет речь в сообщении Госслужбы.

Требования к кандидатам: - возраст от 18; - образование от полного общего среднего; - пригодность по состоянию здоровья к службе; - хорошее физическое развитие; - организованность, ответственность; - активное участие в пропаганде здорового образа жизни; - знание Конституции Украины.

Мы предлагаем: - стабильную и престижную работу; - достойный уровень денежного обеспечения; - социальная защита и обеспечение; - качественное медицинское обслуживание; - совершенствование профессионального уровня.

Желающие принять участие в конкурсе на должности в пограничной службе могут обратиться по телефону 0962398005 или по адресу: г. Николаев, ул. Космонавтов 1Д.

Напомним, что в Николаеве продолжается набор в патрульную полицию.