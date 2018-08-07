Комиссия по проверке работы директора ДЖКХ Николаева среди прочего исследует законность оплаты электричества за каток на Соборной площади

Брижатый, Степанец, Набатов В Николаевском городском совете проверят законность компенсации из городского бюджета части стоимости электроэнергии фирме, которая зимой установила каток на Соборной площади.

Об этом стало известно в ходе первого заседания комиссии по проведению служебного расследования в отношении директора департамента ЖКХ Андрея Палько в понедельник, 6 августа, сообщают в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Напомним, что ранее депутаты «антикоррупционной» комиссии попросили мэра Николаева отозвать Степанца из отпуска для отчета об отстранении Палько.

Так, Степанец прервал плановый отпуск и вернулся к исполнению служебных обязанностей до 7 августа включительно. В заседании также приняли участие начальник отдела по координации деятельности коммунального хозяйства управления коммунального хозяйства города ДЖКХ Александр Брижатый, заместитель начальника отдела кадров и юридического обеспечения ДЖКХ Игорь Набатов.

По словам заместителя мэра, служебное расследование проводится по обращению Национальной полиции Украины в Николаевской области, а также по факту, который был обнародован СМИ, о компенсации из городского бюджета части стоимости электроэнергии ледовому катку.

Он поручил с привлечением специалистов технадзора проверить объекты, которые выполняли подрядчики, фигурирующие в производстве, открытом правоохранителями.

- Прошу технадзор подготовить служебную записку о результатах проверки указанных фактов и предоставить на рассмотрение комиссии. Во-вторых, осуществить проверку проведенных департаментом ЖКХ тендеров на сумму более 750 тысяч гривен и обязательно качества выполненных работ на данных объектах, - отметил вице-мэр.

Помимо этого, комиссия собирается проверить присвоение объектам адресов, несмотря на отсутствие полного пакета документов. По информации правоохранительных органов, это было использовано для мошенничества в крупных размерах путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Также Степанец поручил собрать полную информацию по оплате «Аттракцион-инфест» части стоимости электроэнергии за счет городского бюджета.

- Почему из городского бюджета компенсировали часть расходов коммерческой структуре, которая зарабатывала на этом деньги? Предоставьте полный пакет документов, законно это было или нет. К городской власти по данному факту поступали обращения от средств массовой информации. Даже если была договоренность о бесплатном предоставлении услуг льготным категориям детей, то как проводился учет, - поручил он.

Выяснилось, что прибор учета электроэнергии на катке не устанавливали, хотя на ярмарочных домиках они были. При этом в договоре, который был заключен с предприятием, шла речь только о возможности рассмотреть выплату компенсации за потребленную электроэнергию. Есть ли для этого законные основания, покажет проверка документов.

Отмечается, что согласно распоряжению Александра Сенкевича, по результатам работы комиссии материалы служебного расследования должны быть предоставлены городскому голове до 24 сентября 2018 года.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил директора департамента ЖКХ Палько от должности и назначил в отношении него служебную проверку. Сенкевич говорил, что директор департамента ЖКХ Андрей Палько не справляется со своими обязанностями и его необходимо заменить. Затем служебное расследование в отношении Палько завершили, и мэр Николаева восстановил его в должности директора департамента ЖКХ.

При этом, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько считает проверку, которую провели в его ведомстве, однобокой и готов будет подать в суд, если его пояснения по факту проверки не будут приняты.

Как известно, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной за три недели до начала конкурса. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

Комментируя итоги отбора управляющей фирмы, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

После этого, по решению сессии Николаевского городского совета, городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение об отстранении Александра Репина от занимаемой должности на время проведения проверки конкурсной комиссии по назначению управляющей компании и обращения депутатов в правоохранительные органы по факту превышения им своих полномочий.