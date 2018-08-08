На Николаевщине суд отправил в СИЗО подозреваемую в убийстве своей дочери в день рождения

Во вторник, 7 августа, Первомайский районный суд Николаевской области избрал меру пресечения женщине, подозреваемой в убийстве дочери.

Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.

Как известно, ночью 5 августа в одном из частных домов Первомайска обнаружили тело 27-летней женщины с ножевым ранением. Позже в полиции сообщили, в результате проведенных следственных и оперативных мероприятий, полицейские в течение суток собрали доказательную базу причастности к совершению указанного преступления матери погибшей. Выяснилось, что после совместного застолья в ссоре нетрезвая 48-летняя злоумышленница ударила дочь ножом в область сердца. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Следственный судья рассмотрел ходатайство следователя и избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Напомним, в Николаеве мужчина в пьяной ссоре зарезал свою сожительницу и вынес ее тело в подъезд.