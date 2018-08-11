В Николаеве сменили директора автошколы ОСО

В Николаевской образцовой автошколе ОСОУ уволили директора Василия Валенкова, а на это место назначили депутата Новоодесского горсовета Андрея Анкосси.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Во вторник, 7 августа, глава ОО «Николаевской областной организации Общества содействия обороне Украины» Юрий Шутяк собрал коллектив автошколы и огласил свой приказ от 7 августа об увольнении Василия Валенкова с должности директора, а также о назначении исполняющим обязанности руководителя автошколы Андрея Анкосси.

По словам Шутяка, причиной увольнения Валенкова стали обнаруженные в ходе ревизии автошколы факты хищения средств.

Юрий Шутяк – Я обратился в коллегиальный орган нашей организации – совет правления, которую составляют большинство наших директоров, также ваш представитель там находится. С 12 членов совета правления присутствовали 10. Не было Валенкова Василия Евгеньевича, не было Стычевской Натальи Александровной – в нас она болеет. Из тех 10 членов, которые присутствовали, все единогласно поддержали ходатайствовать передо мной, чтобы разорвать контракт с Василием Евгеньевича, – сказал Шутяк.

Часть коллектива Николаевской образцовой автошколе ОСОУ начала задавать вопросы, о том, что Валенкова уволили в тот момент, когда он находился на больничном, а некоторые возмутились, что Юрий Шутяк единолично принял решение об увольнении директора и назначении на его место Анкосси.

– Вы совсем не спросили, как мы относимся к этому директору, к этой ситуации, – возмутилась одна из сотрудниц автошколы.

Андрей Анкосси Анкосси рассказал кратко свою биографию и отметил, что он давно занимается предпринимательством, поэтому имеет управленческий опыт. О своей стратегии развития рассказал, что хотел бы расширить материальную базу автошколы, а кадровые изменения проводить не собирается.

После этого обсуждение переросло в то, что часть работников начала вспоминать о сложном развитии фактически разрушенной автошколы с 2011 года и о вкладе Валенкова в это развитие учебного заведения. При этом многие отметили, что в областной ячейке ОСОУ фактически не помогали в решении проблем автошколы.

В итоге собрание так и не закончилось каким-то конкретным решением и после небольшого обсуждения вышеуказанной ситуации все участники мероприятия разошлись.

Отметим, что самого Василия Валенкова на этих сборах не было.