В мэрии Николаева обсудили возможность присоединения Николаевского, Мешково-Погореловского и Коларовского сельсоветов

В понедельник, 6 августа, городской голова Николаева Александр Сенкевич провел рабочую встречу с руководителем Николаевского регионального отделения всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления «Ассоциации городов Украины» Татьяной Яблоновской и руководителями сельских советов Николаевской области о присоединении территориальных общин к Николаеву.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского регионального отделения «Ассоциации городов Украины».

На встрече обсудили общее видение каждой стороны этого возможного объединения. В частности, сельские головы выразили свои опасения, что после объединения доходы сельских советов не будут использоваться на развитие их территориальных общин. Поэтому, они бы хотели видеть предложения от города по развитию этих территорий.

Консультант по бюджетным вопросам Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины Юлия Забродкина привела расчеты, эти сельские советы являются прочными и способными. Поэтому, действительно, нужно основательно изучить паспорта этих общин и составить общий план развития города Николаева и сельских советов, которые присоединяются.

«Давайте определим не только доходную, но и расходную часть. Какие у вас есть проблемы, которые у вас дороги, что нужно сделать, - внесла предложение Юлия Забродкина, - Надо обоюдно сбалансировать интересы».

Мешково-Погореловской сельский глава Андрей Ботанин рассказал, что главные вопросы для его населенного пункта - это городское кладбище и мусорная свалка.

«Село с трех сторон охватил городское кладбище, - определил проблематику сельский председатель, - соответственно, остро стоит вопрос питьевой воды. Экологические вопросы самые крупные».

На это Александр Сенкевич отметил, что после объединения можно будет больше привлекать средств из экологического фонда города. По его мнению, возможно привлечение каких-то грантовых проектов. Рассматривали возможность загрузки мусороперерабатывающего завода в с. Мешково-Погорелово из города.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич отметил, что в случае согласия жителей села присоединиться к Николаеву, территориальная община станет отдельным районом города и сможет иметь свой бюджет развития.

«Мы должны своевременно реагировать на вызовы, которые возникают в связи с изменениями в нашем государстве. В Украине продолжается процесс децентрализации, благодаря которой сельские общины могут существенно улучшить собственную инфраструктуру, создать новые рабочие места и привлекать инвестиции, - сказал мэр, - различные подходы к формату объединенных общин - это дело обычное, в каждой конкретной ситуации есть свои преимущества и недостатки. Главный вопрос, который надо ставить - что это даст обществу».

Участники встречи рассмотрели формат объединения как сотрудничество территориальных громад сельские совета свои предложения, а город свои. Николаеву потребуется решать транспортные проблемы этих присоединенных общин. Сельский голова отмечали, что на перспективу понимают необходимость объединяться, но хотели бы видеть программу развития своих общин. Каждый председатель ставит вопрос: что это даст моей общине. Определили, если совместно в объединении вкладывать средства, то это в вопрос воды, мусора и кладбища.

В результате участники рабочей встречи договорились, что надо изучить паспорт каждой общины, который будет передан в Николаевское региональное отделение Ассоциации городов Украины. На следующей встрече будут подготовлены расчеты и видение совместного развития.

Напомним, что ранее Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о добровольном присоединении объединенных территориальных громад, сел и поселков к территориальным громадам городов областного значения (Законопроект № 6466).