Осторожно - мошенники!

Не так давно я писал про мошенницу, которая ходит по маршруткам и собирает деньги якобы на ребенка по фамилии Гуцан, представляясь ее матерью.

Рассказывает слезно, что у ребенка опухоль и просит со слезами денег. При этом называла адрес детской больницы на Николаевской и тыкала документы. Только вот ребенок из Одесской области оказался...

Я сделал запрос - никакой Гуцан в детской областной больнице на лечении никогда не было.

И вот вчера - вуаля! Уже заходит другая мошенница, и представляясь также ее матерью (!!) , просит опять деньги якобы на лечение. Опять тыкает затертые документы в папочке и рассказывает про детскую областную на Васляева.

Люди - не давайте этим мошенникам деньги! На ваших чувствах спекулируют мошенники и аферисты!