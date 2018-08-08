«ВСМЫСЛЕ», «ХТОТАМ» и «НЛО»: В МВД показали необычные номерные знаки украинцев

В Министерстве внутренних дел Украины показали необычные номерные знаки, которые у них заказывают автовладельцы.

Фото знаков опубликовал начальник Главного сервиса МВД Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

В список оригинальных знаков попали надписи «ХТОТАМ», «НЛО», «НОМЕР», «ВСМЫСЛЕ» и другие.

«Креативность наших водителей безгранична! Например, владелец авто с индивидуальным номерным знаком «кто там», так и ответил когда к нему постучали в окно. Для завершенности образа не хватало почтальона Печкина. Это реальные примеры номерных знаков, которые у нас заказали за последнее время. Возможно вы их даже уже встречали. И конечно это далеко не полный перечень», - написал он.

Ранее сообщалось, что в Николаеве ищут хозяев автомобильных номерных знаков, которые потерялись во время непогоды.