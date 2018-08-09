На Братском кладбище в Севастополе установили бюст Януковича-Младшего, который погиб в России в 2015 году

В аннексированном Севастополе обнаружили надгробный памятник сыну экс-президента Украины Виктора Януковича — Виктору Януковичу-младшему, который погиб в России в 2015 году.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Бюст Януковича-младшего установлен на Братском военном кладбище, где захоронены солдаты, матросы и офицеры, погибшие в 1854-55, 1918-20 и 1941-45 годах в боях за Севастополь, а также известные и заслуженные горожане. На постаменте написано, что это «Виктор Викторович Янукович», а также указаны даты рождения и смерти (16.07.1981 г. – 20.03.2015 г.).

Над бюстом находится большая арка, на которой цитируется Евангелия от Иоанна: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Вся территория могилы ограждена невысоким каменным забором. На ней также находится скамейка и два каменных столика. Возле бюста высажена молодая сосна.

Напомним, что 22 марта 2015 года при неизвестных обстоятельствах погиб младший сын экс-президента Украины Виктора Януковича.

Позже стало известно, что его похоронили в Севастополе на братском кладбище времен Крымской войны, расположенном на Северной стороне города.