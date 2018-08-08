«Мэр» Ялты торжественно открыл пункт скорой медицинской помощи, который после «презентации» закрыли

«Мэр» оккупированной Ялты Алексей Челпанов открыл новый пункт скорой помощи в поселке Форос. Однако спустя несколько недель после торжественной церемонии пункт так и не начала работать, а с фасада здания даже исчезла табличка.

Об этом сообщает местное издание «Примечания».

Пункт скорой помощи в Форосе не работает последние 27 лет. Из-за этого местным жителям приходилось вызывать скорую из Алупки или ездить в больницу Ялты. Чиновники, пишет издание, регулярно обещали исправить эту ситуацию, однако так ничего и не предпринимали.

18 июля в ходе визита в Форос «глава» администрации Ялты Алексей Челпанов на встрече с населением пообещал решить проблемы поселка. И в начале августа пункт скорой помощи в поселке Форосе все же открыли. На торжественной церемонии открытия пункта и презентации двух машин скорой медицинской помощи присутствовал «мэр» Ялты Алексей Челпанов.

По его словам, долгожданный пункт скорой в Форосе удалось открыть на условиях сотрудничества оккупационной власти и местных предпринимателей. Так, частники выделили помещение, где будут работать водители, фельдшера и врачи. Откуда прибыли две новые кареты «скорой», стоявшие на презентации, не уточнялось.

«Теперь жители и гости посёлка и соседних населенных пунктов будут более оперативно получать медицинскую помощь специалистов этой экстренной службы, а для ее сотрудников созданы все необходимые условия для работы благодаря комфортному оборудованному помещению», — написал Алексей Челпанов у себя в Facebook.

Однако после торжества и освещения этой темы в СМИ пункт оставался закрытым. Оказалось, что подобные «представления» оккупанты устраивают не впервые.

«Эту «подстанцию» в Форосе «открывали» еще в пару лет назад. Там стоят машины, которые никуда не выезжают. В СМИ уже писали, что местные жители туда обращались, а им отказали в помощи», — пояснил шофер «скорой помощи» алупкинской подстанции Андрей Дуброва.

Спустя две недели после открытия пункта, с фасада здания даже исчезла табличка «Пункт базирования бригад скорой помощи «Форос» с графиком работы. Внутри помещения, пишет издание, видны сложенные друг на друга парты. При этом признаков регулярной работы нет.

По словам сотрудников алупкинской «скорой», открытие пункта в Форосе неосуществимо, потому что работать – некому.

Напомним, что