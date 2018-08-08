Полеты в ночное время необходимы: Военные летчики ответили жительнице Николаева, которая пожаловалась на шум самолетов

Николаевские военнослужащие 299-й бригады тактической авиации имени генерала-лейтенанта Василия Никифорова ответили местной жительнице, которая пожаловалась на гул от самолетов ночью.

Ответ опубликован на странице бригады на Facebook.

Жительница микрорайона Кульбакино Елена обратилась в Государственную авиационную службу Украины и заявила, что ночные учения сверхзвуковых самолетов негативно сказываются на состоянии здоровья людей, которые также проживают в районе. Поэтому она просит запретить ночные учения.

— Заявительница обращается в Государственную авиационную службу Украины с вопросом о нарушении общественного покоя реактивными сверхзвуковыми самолетами, которые проводят учения каждый день до 2 часов ночи на аэродроме «Кульбакино». Заявительница отмечает, что нарушения покоя в ночное время негативно влияет на состояние здоровья граждан, особенно детей. Вопрос заявительницы запретить проведение учений в ночное время, - написала местная жительница.

Однако, в ответ на заявление Елены, командир воинской части А4465, полковник Александр Дякив отметил, что на вооружении военной части нет сверхзвуковых самолетов.

— Вопреки приведенной в Вашей жалобе информации сообщаем о том, что на вооружении военной части А4465 отсутствуют самолеты способны преодолевать звуковой барьер, согласно статье 51 Воздушного кодекса Украины выполнения полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины регламентируется Правилами полетов в воздушном пространстве Украины, которые распространяются на всех пользователей воздушного пространства Украины, - написал Александр Дякив.

Также полковник заявил, что полеты происходят в строгом соответствии с Инструкции по производству полетов, которая утверждена командованием Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины от 2016 года. Согласно инструкции полеты должны проходить на высоте не ниже 600 метров, кроме этого, никакие временные ограничения не устанавливаются. Александр Дякив добавил, что полеты в ночное время необходимы для боевой подготовки с учетом специфики в работе тактической авиации. Полковник также подчеркнул, что учения особенно важны, когда Украина «находится в состоянии необъявленной войны с Российской Федерацией».

— Осуществление полетов в ночное время, в сложных метеоусловиях и на малой высоте является необходимым элементом летной и боевой подготовки, с учетом специфики применения сил и средств тактической авиации. Особенно в условиях, когда наша страна находится в состоянии необъявленной войны с Российской Федерацией и обострение вооруженного противостояния может случиться в любой момент, - добавил Александр Дякив.

В конце обращения полковник заявил, что указанное обращение местной жительницы считает клеветой в адрес воинской части.

Напомним, в Николаеве 406-я отдельная артиллерийская бригада ВМС Украины приняла более 400 резервистов для их дальнейшего обучения.