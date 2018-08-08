На Николаевщине в Шевченковской ОТГ сформировали добровольную местную пожарную команду

В селе Луч Шевченковской объединенной территориальной общины начала работу местная добровольная пожарная команда.

Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко на своей странице в Facebook.

Глава области отметил, что реформа децентрализации, инициированная Президентом Петром Порошенко, дает ресурсы и возможности делать реальные дела в пользу своих общин. В рамках этих изменений на ОТГ возложена и организация гражданской защиты, что формирует в общинах особое чувство ответственности за безопасность своих жителей.

«Совместно с местными жителями, председателем Николаевского областного совета Викторией Москаленко и моим профильным заместителем Александром Кушниром увидели очередной пример воплощения реформы - в селе Луч Шевченковской объединенной территориальной общины начала работу местная добровольная пожарная команда. Село небольшое, поэтому было решено не строить новый центр безопасности, а найдено и реконструировано уже существующее здание. Это, в свою очередь, значительно сократит время реагирования на пожарный вызов », - пояснил Алексей Савченко.

Совместно с представителями главного управления ГСЧС в Николаевской области председатель облгосадминистрации передал спасателям Шевченковской ОТГ сертификат на форму и специальное оборудование. Теперь у общины будет своя пожарная охрана, в которой постоянно будет находиться на дежурстве четыре члена личного состава с их руководителем - старшим диспетчером.

В Николаевской области это уже 35-й местное пожарно-спасательное подразделение (не включая государственные спасательные подразделения управления ГСЧС). С начала 2018 такие добровольные подразделения заработали в Арбузинском, Братском, Снигиревском, а теперь и в Витовской районе.

«Надеюсь, это место станет эффективным центром безопасности Шевченковской ОТГ и одним из многочисленных показателей того, что эта община - из 5 сельских советов и 12-ти населенных пунктов - имеет ресурсы, знает, как ими воспользоваться и движется вперед», - отметил Алексей Савченко .

Глава области отметил, что в этом году Шевченковская община имеет более 4 миллионов 700 тысяч гривен на реализацию семи проектов, финансируемых за счет инфраструктурной субвенции и местного бюджета. В прошлом же году община реализовала 12 инфраструктурных проектов на сумму почти 4 миллиона 700 тысяч гривен (полностью за счет субвенции).

Также субвенцию в размере более 736 тысяч гривен на осуществление мероприятий социально-экономического развития в 2018 году община получила на реализацию 7 проектов (дополнительно будут задействованы и средства местного бюджета ОТГ - почти 575 тысяч гривен).