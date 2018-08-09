За сутки на Николаевщине произошло два пожара – горели хозпостройки

За 7 августа спасатели дважды тушили пожары в хозяйственных постройках в Николаевской области.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Сообщается, что первый пожар возник в селе Красная Долина Снигиревского района. Приехав на место, спасатели выяснили, что горит сооружение, в котором хранится сено, солома и ячмень. Пожарные потушили пожар на площади 146 квадратных метров. Дополнительно привлекались три трактора с бочкой и водовозка от местных фермерских хозяйств «Гармония», «Лаванда» и лесного хозяйства «Мир-Агро».

Еще один пожар пожар возник в 21:30 селе Веселое Березнеговатского района. Горела хозяйственная постройка на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Дополнительно осуществлялся подвоз воды трактора с бочкой от ФГ «ЛВП».

К ликвидации двух пожаров привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС. Стоит отметить, что пожарным удалось спасти от огня жилые дома и хозяйственные постройки, расположенные неподалеку ячеек геосистем.

Напомним, в селе Луч Шевченковской объединенной территориальной общины начала работу местная добровольная пожарная команда.