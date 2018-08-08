На сессию Николаевского горсовета пригласят руководителя «Николаевгаза» для отчёта по установке счётчиков

Члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета хотят заслушать отчет председателя правления ПАО «Николаевгаз» Павла Попова на ближайшем заседании сессии горсовета, чтобы узнать о состоянии выполнения инвестиционной программы по установке газовых счетчиков.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии в среду, 8 июля.

По словам депутата от «Оппозиционного блока» Артёма Грозова, «Николаевгаз» в ответ на его официальное обращение заявил, что до 2021 года установит индивидуальные счётчики всем горожанам.

— Они мне дали официальный ответ, что на 2018 год у них запланирована установка 5500 штук индивидуальных счетчиков в городе. И до 2021 года они за свой собственный счет, согласно новым правкам в закон Украины, обязаны оснастить всех абонентов Николаева индивидуальными приборами учета за свой счет. Соответственно и отпадает необходимость в субвенциях и прочем, — рассказал он.

В свою очередь депутат «Нашего края» Сергей Карцев сказал, что у него вызывает сомнения эта информация и необходимо получить официальное подтверждение от руководства ПАО.

— Я не чувствую установку газовых счетчиков у себя на округе. Поэтому благие намерения, которые вымощены до 2021 года, это одно. Есть просьба дать либо протокольное поручение комиссии, либо по какой-то другой форме, — предложил Карцев.

В итоге все члены комиссии поддержали его предложение, а также рекомендовали пригласить на сессию горсовета представителя «Николаевгаза».

Ранее сообщалось, что «Николаевгаз» параллельно с индивидуальными счетчиками будет ставить подомовые для надзора за состоянием сетей.