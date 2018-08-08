В Запорожской области археологи нашли на Мамай-горе уникальное захоронение

Во время раскопок на крупнейшем мультикомплексном могильнике Северного Причерноморья Мамай-горе в Запорожской области археологи обнаружили второе за 30 лет захоронение сарматских времен.

Об этом исследователи сообщили на своей странице в Facebook.

Кроме женских останков были найдены почти полностью сохранившийся лепной горшок из темного теста с четырьмя небольшими «ушками», интересные бусинки, которыми, скорее всего, была вышита верхняя часть рукавов одежды, а также небольшое бронзовое зеркальце с красивым цветочным орнаментом.

«Именно этот орнамент позволил одному из руководителей экспедиции, Геннадию Тощеву, датировать данное захоронение сарматским временем. По его словам, идентичные орнаменты уже были зафиксированы на сарматских памятниках», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украине нашли уникальные женские останки с росписью на кости возрастом около 4500 лет. Также в Винницкой области нашли скифские украшения и элементы одежды.

Справка: Мамай-гора — археологический памятник мирового значения, один из крупнейших в Европе могильников. Он неотвратимо сползает в Каховское водохранилище: только за последние 30 лет обвалилось почти 400 метров берега. Разведанные памятники Мамай-горы охватывают впечатляющий период — около 8000 лет (от эпохи неолита, бронзы, раннего железного века, средневековья).