В Николаевской области опять пожар – спасатели подозревают поджог

В Вознесенском районе Николаевской области горела хвойная подстилка – спасатели вовремя потушили огонь.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Сигнал о возникновении пожала поступил 8 августа в 11:20. Горела хвойная подстилка в Бугском урочище на территории Прибужского лесничества ГП «Вознесенское лесное хозяйство».

По сигналу направили дежурный караул 12 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Спасателям удалось быстро укротить пламя, не допустив возникновения верхового пожара. В 12:10 пожар на площади 0,6 гектар локализовали, 12: 25-ликвидировали.

От ГСЧС привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники. От ГП «Вознесенское ЛХ» привлекался КАМАЗ с бочкой и трактор с плугом, от Никитовского гранитного карьера - бульдозер, от Бугской ОТГ- трактор с бочкой.

Вероятной причиной пожара стал поджог.

Напомним, 7 августа, в селе Загальная Корысть Новобугского района Николаевщины горел частный дом.