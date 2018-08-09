Николаевские аграрии выплатили в местные бюджеты почти 100 миллионов налога

За 2018 год сельхозтоваропроизводители Николаевщины, которые используют упрощенную систему налогообложения IV группы, перечислили в местные бюджеты области 97,6 гривен единого налога. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года, поступления от этой категории плательщиков выросли на 15,9 миллионов гривен или на 19,5 процентов.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Отмечается, что по состоянию на в 1 августа 2018 года, упрощенную систему налогообложения IV группы употребляют почти три тысячи налогоплательщиков - сельхозтоваропроизводителей, в которых часть выработанной сельхозпродукции за год равняется или превосходит 75 процентов.

Напомним, за первое полугодие 2018 года Главное управление ГФС в Николаевской области обеспечило поступление в местные бюджеты 366 миллионов 400 тысяч гривен единого налога.