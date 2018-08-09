37 контейнеров за 154 миллиона: В Одессе экс-таможенник украл нерастаможенный груз

В Одессе задержали экс-сотрудника местной таможни Дениса Аминева, которого подозревают в краже контейнеров с нерастаможенным грузом на 154 миллиона гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан.

По словам Продана, груз хранился на территории таможенного поста «Одесса-Центральный».

— Сотрудники ГФС задержали известную в определенных кругах человека, бывшего работника Одесской таможни, деятельность которого связывают с контрабандой - Дениса Аминева. Его подозревают в причастности к похищению арестованных товаров, а именно - 37 контейнеров с нерастаможенным грузом ориентировочной стоимостью 154 млн грн., которые хранились на территории таможенного поста «Одесса-Центральный», – написал Продан.

Напомним, на международном пункте пропуска «Чоп» по информации сотрудников Службы безопасности совместно с таможенниками пограничники не дали вывезти из Украины десять старинных монет.