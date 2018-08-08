В Николаеве двое парней решили прокатиться на крыше троллейбуса

Скриншот видео Вечером в среду, 8 августа, в Николаеве двое молодых парней залезли на крышу троллейбуса.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал николаевец Andrey Javdet.

На видео троллейбус стоит на остановке общественного транспорта на улице Соборной, и на нем находятся двое молодых людей. Спустя несколько секунд они начали с него соскакивать. В то же время можно заметить, что за ними побежал мужчина. В комментариях под публикацией автор поста на вопрос о том, водитель ли это был, он ответил, что не знает.

«Даже не уверен, что он. Просто бдительный гражданин», - написал автор видео.

Напомним, что ранее в Николаеве на ходу загорелся троллейбус – в салоне не оказалось огнетушителя.