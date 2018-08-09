Журналисты ТСН выступили против участия жены Медведчука в телешоу на канале 1+1

Журналисты ТСН выразили протест из-за предстоящего участия телеведущей Оксаны Марченко в шоу «Танцы со звездами» на телеканале 1+1.

Об этом написал в Facebook корреспондент ТСН Иван Гребенюк.

«Мы, журналисты Телевизионной службы новостей, узнали о том, что в ближайшем сезоне шоу Танцы со звездами может принять участие Оксана Марченко. Мы не разделяем это решение руководства канала и осуждаем появление в телевизионном эфире лица, которое связывают близкие отношения с президентом Российской Федерации Путиным», — написал он.

Он напомнил, что муж Марченко, Виктор Медведчук, неоднократно делал пророссийские заявления.

«Супруги ни одного раза за годы войны не осудили российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма», – добавил Гребенюк.

Также он отметил, что коллектив ТСН не может повлиять на другой проект телеканала, но оставляет за собой право публично выражать свою позицию.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал генеральный директор 1+1 медиа Александр Ткаченко. По его словам, журналисты вправе высказывать свое мнение, в том числе и по поводу решений канала.

«Тем не менее, хотел бы отметить, что в проекте «Танці з зірками» участвуют самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, вне зависимости от своих политических взглядов и убеждений. Как показывают результаты исследований, среди тех, кого было бы интересно увидеть зрителям на паркете – в том числе, и Оксана Марченко. Уверены, среди 14 пар участников каждый сможет найти себе фаворитов», — говорится в распространенном пресс-службой заявлении в ответ на обращение «Детектора медиа».

Журналист Кристина Бердинских на своей странице в Facebook отметила, что Медведчук несколько лет назад переписал на Марченко весь свой официальный бизнес в Украине.

«Оксана Марченко - не просто телеведущая. Пару лет назад ее супруг Виктор Медведчук переписал на нее весь свой официальный бизнес в Украине. Так что у него теперь ничего, кроме общественной организации и Рабиновича, а она - влиятельный украинский бизнесмен. Пусть кума Путина вначале добъется освобождения Сенцова, а потом уже пляшет со звездами на экране. Ради этого можно пойти на любые уступки. Поддерживаю коллег из ТСН, которые выступили против ее участия в проекте Танцы со звездами», написала Бердинских.

Напомним, в Киеве сожгли баннер с портретом жены Медведчука, вывешенный на месте боев во время Майдана. Также ранее жена Медведчука и боксер Кличко покрестили дочь нардепа Шуфрича.

Отметим, что ранее Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, а ситуацию на Донбассе назвал «противостоянием граждан».

Как сообщалось ранее, Луценко подозревает Медведчука в организации госпереворота вместе с Савченко и в подготовке диверсий на Николаевщине. Ранее Парубий передал в ГПУ материалы о причастности Медведчука к антиукраинским действиям на Донбассе.

Отметим, что СМИ сообщали о тайной встрече Путина и Медведчука в аннексированном Крыму.