В Днепре пешеход вернул мусор полицейским, которые выбросили его из окна своего автомобиля

В среду, 8 августа, в Днепре на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Пилипа Орлика пассажир автомобиля ВАЗ 2109 с полицейским номером 2289 выбросил мусор из окна автомобиля. Однако возмущенный пешеход тут же вернул его обратно.

Об этом сообщает Авто Информатор.

Пассажир Лады «Самара» выбросил пакет с мусором из окна автомобиля, пока они стояли на светофоре. Проходящий мимо мужчина сделал замечание пассажиру, однако услышал бранную речь и угрозы в свой адрес. Не долго думая, он вернул мусор обратно в автомобиль.

На видео видно, что этот «пинг-понг» пакетом с мусором продолжался, пока не загорелся зеленый сигнал светофора. Сотрудники полиции окончательно выбросили пакет на обочину и резко рванули с места, сбегая от мужчины-пешехода.

Отметим, в ПДД пункт 2.3 «ґ» говорится, что для обеспечения безопасности дорожного движения водитель обязан не засорять проезжую часть и полосу отвода автомобильных дорог.

Напомним, в Днепре патрульные вместе с прохожими до приезда медиков почти час спасали мужчину – он пережил клиническую смерть, но умер в «скорой».