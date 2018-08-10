«Затопления, гибель домашнего скота и разлив химических веществ»: На Николаевщине спасатели провели учения

На Николаевщине 8 августа состоялись командно-штабные учения местного уровня с органами управления и силами гражданской защиты Казанковского района на случай угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В учениях принимали участие: глава РГА, руководители территориальных специализированных служб гражданской защиты местного уровня, начальник Казанковского районного сектора и личный состав 17-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отрабатывались вводные по ликвидации последствий осложнения погодных условий, которые привели к затоплениям и повреждениям жилых домов, травматизма граждан, оказавшихся под завалами, гибели крупного рогатого скота и домашних животных, свержение линий электропередач. Другой задачей стала ликвидация последствий условного дорожно-транспортного происшествия с разливом опасного химического вещества.

В процессе работы членами комиссии выявлены определенные недостатки в организации гражданской защиты района, управлении силами гражданской защиты и определены пути их устранения. В общем обучения прошли на удовлетворительном уровне.

Напомним, что в Николаеве на пляже «Стрелка» прошли соревнования на лучший аварийно-спасательный отряд среди подразделений Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.