Высший совет правосудия передал Президенту представление о назначении Лагоды судьей Центрального райсуда

Екатерина Лагода В четверг, 9 августа, Высший совет правосудия рассмотрел материалы, поступившие от Высшей квалификационной комиссии судей Украины о внесении представления Президенту Украины о назначении на должность судьи Центрального районного суда Николаева Екатерины Лагоды.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Отмечается, что полномочия Екатерины Лагоды завершились в связи с окончанием срока на который она была назначена. По результатам квалификационного оценивания Лагоду признали соответствующей занимаемой должности.

Решением ВККС Украины Екатерина Лагоду рекомендуется для назначения на должность судьи Центрального районного суда г. Николаева.

Высшим советом правосудия обстоятельств, которые могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении Екатерины Лагоди на должность судьи бессрочно не установлено.

«Учитывая это, ВРУ приняла внести представление Президенту Украины о назначении Екатерины Лагоди на должность судьи Центрального районного суда г. Николаева», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что ранее квалификационная комиссия продлила полномочия пятерым судьям из Николаевщины.