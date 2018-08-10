«Процесс пошел»: В Ингульском районе демонтировали незаконную газовую заправку

В пятницу, 10 августа, в Ингульском районе Николаева была демонтирована незаконная газовая заправка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.

«Как говорил классик: «Процесс пошёл». Первый демонтаж незаконной газовой заправки.

По Ингульскому району в первый акт на демонтаж попало три незаконных газовых АЗС. Сегодня отрабатываем первую», – написал он.

Судя по фото, заправка была демонтирована на Херсонском шоссе.

Напомним, ранее депутаты Николаевского городского совета поручили земельному управлению проверить законность размещения двух мобильных газовых заправок, которые находятся по Садовой и в микрорайоне Варваровка, а также предоставить все документы по ним.